De verjaardagscocktail: te veel floes voor te weinig booze

Nieuw in de cocktailcatalogus op het terrein: de ‘Celebration mule’, de verjaardagsmix die Tomorrowland voor haar vijftiende editie in elkaar knutselde. Voor 7,25 pearls – omgerekend € 11,60, volgens het eigen betaalsysteem van Tomorrowland – krijg je een bekertje met wodka, gemberbier, Thaise citrus en mini-basilicumblaadjes. En voor de rest geen cadeautjes. Geen flashy rietje, viooltjes of andere gin-tonic-chic, maar een gewone cocktail met vooral veel smaakjes erin. Fris, forse nasmaak, zomers, perfect passend in de Tomorrowland-context. Maar voor één euro per slok, te duur. Tof om eens te proberen wel. Eén keertje.(sobu)