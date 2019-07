Defensie wil extra budget: 2,4 miljard

Tegen 2024 moet het budget voor Defensie worden opgetrokken tot 1,27 procent van het bbp, zo pleit generaal Marc Compernol, de chef Defensie. Dat betekent ongeveer 2,4 miljard euro extra in vergelijking met het budget dit jaar. Dat geld is onder meer nodig voor de aanwerving van nieuwe militairen, voor de betaling van het aangeschafte nieuwe materieel en voor investeringen in kazernes. Het leger krijgt de komende jaren bovendien te maken met een grote uitstroom van militairen die met pensioen gaan. “Ik besef dat dat veel geld is, maar dat is een erfenis uit het verleden”, zegt Compernol. “We zijn bezig met een inhaaloperatie na jaren van besparingen.”(blg)