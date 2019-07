Na 14 jaar is ’t gebeurd

Het was niet al kommer en kwel bij Open VLD deze week. Patrick Dewael, de tijdelijke Kamervoorzitter, is getrouwd met zijn vriendin Greet Op de Beeck in het Agnetenklooster in Tongeren. “’t Is gebeurd”, tweette Dewael na afloop. Bart Tommelein, ook al liberaal kopstuk, mocht zijn getuige zijn. Dewael en Op de Beeck zijn al sinds 2005 een koppel, toen zij nog journaliste bij de VRT was. Vandaag werkt Op de Beeck op het kabinet van Lydia Peeters, de Vlaams minister van Energie.(agy)