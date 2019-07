Nederland deels verantwoordelijk voor genocide Srebrenica

In een definitief oordeel stelt het hoogste rechtscollege van Nederland dat de staat deels aansprakelijk gesteld mag worden voor de dood van ongeveer 350 mannen tijdens de genocide van Srebrenica in Bosnië. Volgens de Hoge Raad is Nederland voor 10 procent aansprakelijk. Dat aandeel kunnen de nabestaande verhalen op de staat.

In 1995 waren de 350 moslimmannen samen met 5.000 anderen naar een Nederlands VN-kamp gevlucht. De Nederlandse soldaten hebben geprobeerd hen te evacueren, maar konden niet verhinderen dat Bosnische Serviërs onder leiding van Ratko Mladic hen uit de massa pikten om later te executeren.

Volgens de Hoge Raad konden de Nederlanders daar niets tegen doen, maar hadden de mannen wel de mogelijkheid moeten krijgen om in het kampement achter te blijven. Al was ook dan de kans op overleven klein geweest. Bij Srebrenica werden uiteindelijk naar schatting 8.500 moslimjongens en -mannen vermoord.

In een eerdere uitspraak was de mate van aansprakelijkheid vastgelegd op 30 procent. Die is dus definitief verlaagd naar 10 procent. Mladic werd in 2011 gearresteerd in Servië, overgedragen aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag en in 2017 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. (agg)