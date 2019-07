Brigitte Macron houdt het zuinig

Première dame Brigitte Macron kostte de Franse schatkist in 2018 welgeteld 279.144 euro. Daarmee betaalt ze onder meer vier medewerkers en een persoonlijke kapper. In het mooie bedrag zijn haar bescherming en haar vele reizen niet meegerekend. Toch is Brigitte Macron niet de duurste première dame. Niemand kan tippen aan Bernadette Chirac, de vrouw van Jacques Chirac, president tussen 1995 en 2007. Zij had een kabinet met 21 medewerkers, onder wie twee chauffeurs. Haar jaarbudget schommelde rond de 960.000 euro.

Voor de volledigheid: Carla Bruni Sarkozy (2008-2012) piekte op 437.000 euro. Valérie Trierweiler, van 2012 tot aan de scheiding van Hollande in 2014, gaf het minst uit van alle recente première dames: 237.000 euro per jaar. (agg)