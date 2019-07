Amerikanen schieten Iraanse drone uit de lucht

Een maand nadat Iran een Amerikaanse drone had neergehaald, draaiden de Amerikanen de rollen om. Oorlogsbodem USS Boxer schoot donderdag een Iraanse drone neer boven de Straat van Hormuz. Volgens het Witte Huis was het onbemande toestel het schip tot minder dan een kilometer genaderd en negeerde het herhaaldelijke oproepen om van koers te veranderen. Iran ontkende vrijdag dat het een drone verloren heeft.

De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf met de Indische Oceaan en is al weken het toneel van oplopende spanningen tussen de VS en Iran. Dagelijks varen tientallen olietankers door de straat heen, goed voor een vijfde van de wereldwijde oliehandel.

Aanleiding voor de spanningen is het opzeggen van de nucleaire deal met Teheran vorig jaar door de Amerikaanse president Donald Trump. De VS voerden diverse keren nieuwe sancties in omdat Iran zich niet zou houden aan de afspraken. Als reactie hebben de Iraniërs de productie en verrijking van uranium opgeschroefd. (agg)