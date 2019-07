Iran verdacht van kaping van 2 olietankers

Volgens een mededeling van de Iraanse Revolutionaire Garde bevond de Britse olietanker ­Stena Impero zich in Iraanse in plaats van internationale wateren, en is het schip daarom door de marine afgeleid naar een Iraanse haven. Volgens eigenaar Stena Bulk heeft de olietanker 23 bemanningsleden aan boord. “Het laatste bericht van onze kapitein was dat kleine bootjes en een helikopter het schip ­naderden”, aldus het bedrijf.

Het incident leidde meteen tot een crisissfeer in Britse regeringskringen. Vrijdagavond nog werd een vergadering op het ­allerhoogste niveau bijeengeroepen. Buitenlandminister ­Jeremy Hunt zei nadien “extreem bezorgd” te zijn over de gebeurtenissen.

Volgens de Britse en Amerikaanse regering bleef het niet bij die ene kaping, en zijn er sterke aanwijzingen dat Iran vrijdag ook de controle over een tweede olietanker overnam, waarop ook dat schip naar een Iraanse ­haven werd afgeleid. De Mesdar vaart onder de vlag van Liberia, maar het bedrijf erachter heeft sterke banden met Groot-Brittannië. Iran ontkent met klem een tweede schip te hebben aangeslagen.

Druk op olieprijs

De spanningen in de Straat van Hormuz, een cruciale scheepvaartroute voor het wereldwijde olietransport in het Midden-Oosten, ­lopen al een hele tijd op. De Amerikanen en de Britten leven al langer op gespannen voet met Iran. Reden is onder meer dat Iran de nucleaire deal met de Verenigde Staten opzegde.

Daar kwam bij dat de Britten eerder deze maand voor de kust van Gibraltar een Iraanse tanker in beslag namen, wegens vermoedens dat de tanker olie leverde aan Syrië. Iran reageerde bijzonder verbolgen en probeerde vorige week als vergelding al eens de controle over een Britse tanker over te nemen die in de Straat passeerde. Als reactie stuurde Groot-Brittannië een aantal extra oorlogsschepen naar de regio. Maar die konden blijkbaar niet verhinderen dat een ander Brits schip vrijdag in Iraanse handen viel.

De resem incidenten is intussen lang: donderdagnacht nog schoot de Amerikaanse marine – die ook met oorlogsbodems in de Straat van Hormuz patrouilleert – een Iraanse drone uit de lucht, iets wat de Iraanse ­regering ontkent. Een paar weken geleden haalde Iran ook al eens een Amerikaanse drone neer. Kort daarvoor waren er in de Straat van Hormuz twee aanslagen op olietankers.

De gebeurtenissen zetten forse druk op de olieprijs. In een poging de situatie te kalmeren, heeft de VS op een recentelijke NAVO-vergadering de lidstaten gevraagd om marineschepen naar de regio te sturen, zodat zij de passerende koopvaar­dijschepen kunnen begeleiden. Nederland gaat dat waarschijnlijk doen. België heeft volgens defensieminister Didier Reynders (MR) geen officiële vraag gekregen.

