Het Nieuwsblad stunt: Gert Verheyen en Hein Vanhaezebrouck als analisten voor komend seizoen

De beste transfers van deze zomer? Die schrijven we op ons eigen conto. Met Gert Verheyen en Hein Vanhaezebrouck strikt Het Nieuwsblad voor het seizoen 2019-2020 immers de beste voetbalanalisten van het land.

Verheyen wordt uw bijna dagelijkse gids in het komende voetbaljaar. Met zijn ervaring als speler, international, analist en trainer zal hij voor en na elk speelweekend, bij belangrijke Europese wedstrijden en bij interlands zijn ongezouten mening delen. Op woensdag is het de beurt aan Hein Vanhaezebrouck. Hij neemt een sabbatjaar als trainer maar blijft - uiteraard - het spelletje op de voet volgen. Vanhaezebrouck zal elke week in zijn gekende rechttoe-rechtaan stijl het voetbal overschouwen in een eigen column. Eén voetbalseizoen, twee superanalisten: geniet ervan.

