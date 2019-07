Anderlecht volgt Congolees topschutter, Frank Boeckx op weg naar nieuw contract

Anderlecht verwelkomt straks de Congolezen ­Meshack Elia en Arsène ­Zola van TP Mazembe. Volgens sommigen kunnen die twee het pad effenen voor Jackson Muleka (19).

Deze spits was topschutter in Congo en in de Afrikaanse Champions League, maar Mazembe wil Muleka nog niet kwijt en mocht daarom zelfs niet mee naar de ­Afrika Cup. RSCA is echter niet de enige gegadigde. Ook Standard en Antwerp volgen Muleka.

Frank Boeckx (32) zit volgend jaar wel nog bij paars-wit. Er wordt een project uitgewerkt waarbij Boeckx zijn contract, dat nu tot 2020 loopt, zal verlengen en naast derde doelman ook keepers­trainer bij de U21 wordt. Boeckx zat gisteren al op de bank bij de beloften en het klikt met Craig Bellamy. Eigenlijk wilde Boeckx zelf nog spelen en er was ook interesse van Lokeren en uit Nederland, maar Kompany zag hem het liefst in deze rol. Dat betekent wel dat tweede keeper Roef voorlopig niet weg mag.

Anderlecht vertrok naar Hamburg voor een oefenmatch. Daarbij viel op dat naast Boeckx ook Trebel, Sanneh, Milic, Thelin en Santini niet meereisden. Voor Santini dringt Trabzonspor aan, voor Milic is de deal met Rizespor bijna rond.

Geen contract voor Sam

RSCA heeft ook een nieuwe langdurig geblesseerde. Zakaria Bakkali werd geopereerd aan de knie en is vier maanden out.

Sydney Sam (31) krijgt uiteindelijk dan toch geen contract. De Duitse flankspeler slaagde nochtans voor zijn medische tests, maar wilde meer dan één jaar contract en een stevig loon. Daar had paars-wit gezien zijn blessure­gevoeligheid te veel twijfels bij.