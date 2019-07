Geen Bongonda in Supercup, toptransfer Hagi start waarschijnlijk op de bank

Landskampioen RC Genk en bekerwinnaar KV Mechelen trappen vanavond om 20.30 uur met de Supercup het nieuwe voetbalseizoen officieel op gang. Bij de thuisploeg wordt het vooral uitkijken naar het debuut van toptransfer Ianis Hagi. De Roemeen start wellicht op de bank. Maehle en de nieuw­komers Bongonda (foto) en Odey ontbreken met blessures.

Bij KV­ ­Mechelen moet aan­voerder Onur Kaya ziek afhaken. Ook Tainmont en tweede doelman Castro (ex-Genk) zijn out. De publieke belangstelling voor de Supercup is aan de magere kant. De Luminus Arena zou straks maar voor de helft gevuld geraken (circa 12.000 toeschouwers). Genk kan vanavond zijn tweede Supercup winnen. KV Mechelen gaat op zoek naar de aller­eerste treble (titel, beker en Supercup) in de club­geschiedenis.