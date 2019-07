Zinédine Zidane praat voor het eerst over zijn nieuwe Galactico Hazard: “Eden had deze club nodig om nog een extra stap te zetten”

In het auditorium van het NRG Stadium in Houston sprak Zinédine Zidane vrijdagavond (Amerikaanse tijd) voor het eerst dit seizoen. De uitgelezen kans voor ons om de 47-jarige Fransman – sinds maart bezig aan zijn tweede periode als trainer van Real Madrid – te polsen naar de komst van Eden Hazard. Tussen de netelige vragen over de toekomst van Gareth Bale en de (allicht) afgesprongen transfer van Paul Pogba door was Zidane maar al te blij om over de Rode Duivel en zijn nieuwe Galactico te praten.

Gevraagd naar de integratie van de nieuwkomers (behalve Hazard ook nog Jovic, Rodrygo, Militao, Mendy en Kubo), toonde hij zich erg tevreden. “Die verliep prima. Het is niet makkelijk om in een nieuwe ploeg terecht te komen, maar dit zijn één voor één harde werkers. Het verrast me dus niet.”

Wat Hazard betreft, zei Zidane dat het een eer is om eindelijk met hem te kunnen werken. Eindelijk, omdat de twee al jaren naar elkaar lonkten. Maar wat wij vooral wilden weten: ziet hij onze landgenoot op zijn 28ste in staat om bij Real nog te groeien?

Foto: Photo News

“We kennen Eden, hij ís al een goeie speler”, aldus Zidane. “Hij is gedreven, scoort vlot en bewees bij zijn vorige clubs (Lille en Chelsea, nvdr.) dat hij het verschil kan maken, wat gewoon erg belangrijk is in het huidige voetbal. Maar nu hebben wij hem in onze rangen en gaan wíj profiteren van zijn kwaliteiten. (grijnsje) Ik denk dat hij nog veel beter kan worden, ja. Maar dat hij een club als Real Madrid – een speciale club, dat weet iedereen – nódig had om nog een extra stap te zetten. Die leeftijd is geen probleem. Zelf kwam ik pas naar Real toen ik al 29 was (in 2001, nvdr.), en toch leerde ik in de vijf daaropvolgende jaren nog heel wat bij. Ook voor Eden moet dat lukken. We rekenen er alvast op dat hij dit seizoen een belangrijke rol zal spelen.”

Na een dik kwartier hield Zidane het voor bekeken en trok hij naar het veld, waar we Hazard zijn eerste training in de VS zagen afwerken. Vandaag debuteert hij voor Real tegen Bayern München, de eerste van drie matchen van de Koninklijke in de International Champions Cup. Het gigantische NRG Stadium, dat ruimte biedt voor 72.000 toeschouwers, was gisteren nog niet uitverkocht, maar we laten ons vertellen dat de mensen in Houston vaak op matchdag nog hun ticket kopen.