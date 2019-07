El Chapo overgebracht naar zwaarbeveiligde gevangenis in Colorado

De Mexicaanse drugsbaron Joaquín “El Chapo” Guzmán is vrijdag overgebracht naar een zwaarbeveiligde gevangenis in Colorado, waar hij de rest van zijn dagen zal doorbrengen. Eerder deze week werd de 62-jarige Guzmán veroordeeld tot levenslang plus 30 jaar.

De advocaat van El Chapo, Jeffrey Lichtman, had aan rechter Brian Cogan met succes gevraagd om zijn cliënt zestig dagen langer in het detentiecentrum laten verblijven, waar hij vastzit sinds zijn uitlevering in januari 2017. Zo had hij de tijd om formeel zijn veroordeling aan te vechten. Maar uiteindelijk besloot het Amerikaanse gevangeniswezen om hem over te brengen.

El Chapo zit nu in de Administrative Maximum Facility Florence, een gevangenis in het midden van nergens in het Amerikaanse Colorado. Dat centrum wordt beschouwd als een van meest beveiligde van de Verenigde Staten. Er zitten ook enkele bekende misdadigers, zoals Terry Nichols, de mededader van de bomaanslag in Oklahoma City, en de Fransman Zacarias Moussaoui, die heeft geholpen bij de voorbereidingen van de aanslagen van 11 september.

Tien keer schuldig

In een van de grootste processen over drugscriminaliteit in de geschiedenis van de Verenigde Staten had een jury El Chapo vijf maanden geleden op alle tien punten van de aanklacht schuldig bevonden, onder meer aan bendevorming, productie en internationale verspreiding van cocaïne, heroïne, methamfetamine en marihuana, het witwassen van geld en het gebruik van vuurwapens. De Amerikaanse regering beschouwde de schuldigverklaring als een groot succes en kondigde aan dat ze hard tegen drugskartels zou blijven optreden.

Het parket had zich voor levenslange opsluiting uitgesproken. De doodstraf, die volgens de federale wetgeving mogelijk was, werd uitgesloten nadat de VS en Mexico het daarover eens waren geworden. Mexico had Guzmán na zijn arrestatie aan de VS uitgeleverd. De ex-drugsbaron stond 25 jaar lang aan het hoofd van het machtige Sinaloa-kartel. Volgens deskundigen is de macht van het kartel ook zonder Guzmán onaangetast.

Guzmán kon in Mexico twee keer uit een gevangenis ontsnappen: in 2001 in een wasmand en in 2015 door een tunnel die zijn handlangers tot onder zijn cel hadden gegraven.