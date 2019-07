Venezolaanse president Maduro verwerpt “chantage” van Europese Unie

De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft vrijdag de “chantage” van de Europese Unie verworpen. Die dreigde met nieuwe maatregelen tegen het regime als de onderhandelingen tussen de Venezolaanse machthebbers en de oppositie geen resultaten opleveren.

Op het eiland Barbados gaan de onderhandelingen verder tussen vertegenwoordigers van de Venezolaanse regering en de oppositie, met bemiddeling van Noorwegen.

Afgelopen dinsdag verklaarde de Europese hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid Federica Mogherini dat de EU de sancties tegen de regering van Maduro nog zou verhogen als de gesprekken geen concreet resultaat opleveren.

“Mogherini wil ons chanteren”, zei Maduro vrijdag tijdens een toespraak die op de staatszender uitgezonden is. De uitspraken van Mogherini zijn “verachtelijk en niet normaal”, klonk het nog. “Venezuela zal van niemand druk of chantage aanvaarden en is klaar zich daartegen te verzetten, of die nu komt van de Europese Unie of van de Verenigde Staten”.