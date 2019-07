VS getroffen door “gevaarlijke” hittegolf: burgemeester New York roept noodtoestand uit

Grote delen van de VS, met name het midden en oosten van het land, hebben dit weekend te lijden onder extreem heet weer. Er worden temperaturen verwacht tot 38 graden, berichten Amerikaanse media. Gecombineerd met een hoge luchtvochtigheid voelt dit aan als 45 graden. De hittegolf zou zo’n 200 miljoen mensen treffen, en strekt zich uit van de grootsteden New York, Washington en Boston tot het Midwesten van de VS. Ook delen van Canada kreunen onder de hitte.

Juni was al de warmste maand ooit, met recordtemperaturen in Alaska, en daar komt nu nog een extreme hittegolf bovenop. Specialisten verwijzen als verklaring naar de klimaatverandering

Noodtoestand

De burgemeester van New York, Bill de Blasio, heeft lokaal de noodtoestand uitgeroepen. “Deze hittegolf is heel ernstig. Zaterdag gaat heel, heel erg worden, tot en met zondag”, klinkt het op Twitter. Hij roept de mensen op om zoveel mogelijk binnen te blijven, in ruimtes met airco, veel te drinken en te checken of buren OK zijn. In heel de stad worden zo’n 500 “koele” ruimtes ingericht en zwembaden blijven een uurtje langer open. Omwille van de extreme hitte worden de triatlon van New York en paardenraces afgelast.

In sommige Amerikaanse steden worden de hoogste temperaturen ooit verwacht. In Canada zijn het vooral de provincies aan de oostkust -Quebec, Ontario en Nova Scotia- waar het extreem warm wordt. Er worden ook zware onweders verwacht.

Na het weekend zou het overal sterk afkoelen.

Foto: AFP