Hongaarse filosofe Agnes Heller overleden

De Hongaarse filosofe Agnes Heller is vrijdag overleden. Heller is een bekend figuur binnen de intellectuele scene, was dissidente van het communistische regime in Hongarije en ontpopte zich de voorbije jaren tot criticus van het beleid van premier Viktor Orban. Ze werd 90 jaar.

Heller was zelf leerling van een van de belangrijkste Hongaarse denkers van de 20ste eeuw, de marxistische filosoof Georg Lukacs. Ze groeide zelf uit tot een van de prominentste leden van de School van Boedapest - die kritisch stond tegenover het Hongaarse socialisme dat ontstond na de Hongaarse Opstand in 1956, die door de Sovjettroepen de kop werd ingedrukt.

Heller was afkomstig uit een joods gezin. Ze overleefde zelf de Holocaust, maar veel van haar familieleden overleden in de concentratiekampen, haar vader in Auschwitz. Ze werd beschouwd als een dissidente -in 1956 werd ze uit de communistische partij gezet- en kreeg nadien steeds vaker met restricties te maken. Uiteindelijk vertrok ze in de jaren zeventig: eerst naar Australië en nadien naar New York, waar ze de Hannah Arendt-leerstoel bekleedde.

Na de eeuwwisseling keerde ze terug naar haar vaderland. Daar groeide Heller uit tot een bekend personage van de intellectuele oppositie tegen premier Orban, waardoor ze steeds vaker denigrerende aanvallen tegen haar persoon moest incasseren.