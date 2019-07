Aanzienlijke schade aan woning na blikseminslag

Veurne - Een woning is ernstig beschadigd geraakt nadat de bliksem zaterdagochtend rond 7.30 uur insloeg. De bewoners kunnen er enige tijd niet wonen.

De bliksem sloeg om 7.30 uur in op de schouw van een woning in de Gustaaf Vermeerschlaan in het West-Vlaamse Veurne. Daardoor ontstond een brand op zolder. Die werd snel geblust door de brandweer, die kon vermijden dat het op de benedenverdieping begon te branden.

De schade aan het dak en de zolder is aanzienlijk. De bewoners kunnen er enige tijd niet wonen. Zij waren thuis op het ogenblik van de inslag, die door heel wat inwoners van Veurne gehoord werd. De brandgeur is in de hele buurt te ruiken.