Oog- en longartsen krijgen meer slachtoffers van processierups over de vloer: “Ik dacht eerst dat het gewoon een stofje was”

Turnhout / Dessel / Mol -

Velen zullen het (h)erkennen: de processierups, dat is krabben geblazen. Maar de haartjes van de zich almaar harder verspreidende rups kunnen ook in de longen of het oog terechtkomen, met heel wat naardere gevolgen. Artsen krijgen de voorbije maanden dan ook meer patiënten over de vloer in vergelijking met andere jaren.