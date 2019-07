Tweehonderd mensen met helikopters geëvacueerd door defecte kabelbaan in Zwitserland

Door een technisch defect aan de zogenaamde cabrio-kabelbaan in het Zwitserse Stanserhorn zijn vrijdagavond bijna 200 mensen met helikopters moeten worden geëvacueerd. Dat werd zaterdag vernomen bij de operator van de kabelbaan.

Omstreeks 18.30 uur had het besturingssysteem van de kabelbaan, die een open bovendek heeft, een noodstop uitgevoerd. De 27 passagiers in beide open cabines konden via een noodsysteem het eindstation bereiken. De 150 tot 200 bezoekers die zich op de 1.900 meter hoge top bevonden, werden met helikopters opgepikt. Niemand zou tijdens het incident gevaar hebben gelopen.

Pas een week geleden was er ook al een defect aan een kabelbaan in Niesenbahn. Zowat 250 mensen moesten toen van de Niesen - een 2.363 meter hoge bergtop - worden gehaald, onder wie 30 met een helikopter.