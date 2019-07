Homokoppel in cel voor aanzetten tot ontucht

Oostende -

Een homokoppel zit in de cel op verdenking van het aanzetten tot ontucht van een zestienjarige jongeman. Die werkte in de horecazaak van de twee veertigers in Oostende en sliep bij hen. Er was sprake van een seksuele relatie tussen de drie, maar de tiener verklaarde aan de politie dat dat wel degelijk met wederzijdse toestemming gebeurde.