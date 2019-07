Op zoek naar iets anders? Volledig Caraïbisch eiland te koop voor de prijs van één huis

Op huizenjacht, maar geen geschikt huis in zicht? Dan kan je eens aan een Caraïbisch eiland beginnen denken. In het vakantieparadijs Belize immers een heel eiland op de kop tikken voor de prijs van nog geen half miljoen euro.

Een internationale makelaar heeft het eiland te koop gezet voor nog geen 400.000 euro, op zo’n 20 kilometer van de kust van het dorpje Hopkins in het zogenaamde Stan Creek District vlakbij het Belize Barrier Reef. Voor die prijs heb je in België met wat geluk een afgewerkt huis met een viertal slaapkamers, maar in Belize krijg je dus een volledig eiland.

Foto: 7th Heaven Properties

Naast de parelwitte stranden en het prachtig blauwe water zit er in die prijs een eiland van 550 vierkante meter groot inbegrepen. Huizen staan er niet, maar wel vier blokhutten, die perfect bewoonbaar zijn en helemaal passen bij de Caraïbische sferen. Stroom is er goedkoop, want het eiland heeft haar eigen zonnepanelen en een noodgenerator.

Een boot aankopen is nodig, want dat is het enige vervoersmiddel om op het eiland te raken. Even aanmeren aan de aanlegsteiger en de tijd op het paradijs kan beginnen. Van de buren heb je dan weer geen last. De dichtstbijzijnde eilanden zijn immers onbewoond. Kom je toch iemand tegen, dan heb je geluk en kan je meteen vrienden maken. In Belize, een deel van het Britse gemenebest, is de officiële taal immers Engels.

Meer weten: dan kan je hier terecht.

Foto: 7th Heaven Properties