Internazionale plaatst bod van 60 miljoen euro op Romelu Lukaku, maar Manchester United weigert

Internazionale zal diep in de buidel moeten tasten als het Romelu Lukaku wil losweken bij Manchester United. De Italiaanse club heeft een bod van 60 miljoen euro geplaatst op onze landgenoot, maar zijn huidige club heeft dat bod geweigerd. Beide teams spelen vandaag tegen elkaar in Singapore, Lukaku kreeg alvast geen basisplaats bij de Mancunians.

Romelu Lukaku staat al weken in de belangstelling van Internazionale, maar een definitieve transfer zit er voorlopig dus (nog) niet in. Lukaku is sinds de zomer van 2017 aan de slag bij Manchester United, dat hem toen voor 84 miljoen euro overnam van Everton.