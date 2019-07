Strand bij Fukushima acht jaar na ramp weer open

Acht jaar na de ramp in de kerncentrale van Fukushima is zaterdag voor het eerst opnieuw een strand geopend in de buurt van de Japanse stad. Het gaat om het strand van Kitaizumi, dat 25 kilometer ten noorden van de kerncentrale ligt, en dat indertijd erg populair was onder surfers.

Een zware zeebeving en de daaropvolgende tsunami lieten in maart 2011 een spoor van vernieling achter langs het noordoostelijke Japanse kustgebied. Zowat 18.500 mensen kwamen om het leven. De natuurramp veroorzaakte ook een drievoudige meltdown in de Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

Meer dan acht jaar later heeft de stad Minamisoma nu het licht op groen gezet om in zee te zwemmen. Geen dag te vroeg, want zaterdag genoten kinderen van een duik in het ruime sop, terwijl surfers een golf probeerden te bedwingen. In Kitaizumi vonden in het verleden overigens internationale surfwedstrijden plaats.

“Ik groeide op bij de zee”, verklaarde Sayaka Mori aan het Japanse persagentschap Kyodo, terwijl ze langs het strand wandelde. “Hier voor het eerst in negen jaar terugkeren, maakt me wat nostalgisch”. Mori’s huis, dat dichtbij het strand lag, werd door de tsunami verwoest.