In het Duitse Bruchsal is zaterdagmiddag een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zouden de drie inzittenden van het weekend om het leven gekomen zijn, melden Duitse media.

Het vliegtuig is volgens Duitse media tegen de gevel van een vestiging van bouwmarkt Bauhaus, een van de grootste doe-het-zelfketens van Europa, gecrasht. Dat gebeurde in Bruchsal, in Baden-Württemberg. Wat de crash veroorzaakt heeft, is onduidelijk.

Er zijn heel wat brandweerwagens en ambulances ter plaatse.

Dadelijk meer.