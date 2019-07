Gevangene ontsnapt (kort) tijdens transport naar Justitiepaleis

Antwerpen - Een 30-jarige man kon zaterdagochtend ontsnappen tijdens zijn transport aan het Justitiepaleis. Om een nog onduidelijke reden kon hij het op een lopen zetten en vluchtte hij weg op de fiets. Zijn vlucht was echter van korte duur. “De man werd even later terug in de boeien geslagen aan de Jan Van Rijswijcklaan”, bevestigt Caroline Vanderstokker van het Antwerpse parket.

De man stond geseind voor een bevel tot gevangenneming. Tijdens zijn transport naar het Vlinderpaleis liep het fout. Hij moest er voorgeleid worden, maar nam de vlucht. “Hij kon een fiets stelen en vluchtte richting het Kiel. Aan de Jan Van Rijswijcklaan kon de politie hem een kwartiertje later opnieuw in de boeien slaan”, bevestigt Caroline Vanderstokker van het parket.

De vlucht van de verdachte was van korte duur. Hij zette het op een lopen om 9u33, exact een kwartier later zat hij opnieuw vast. “Hoe hij is kunnen ontsnappen, is nog niet duidelijk en wordt verder onderzocht”, klinkt het.