Politie rekent bestuurder van patserwagen in na korte achtervolging op de fiets

Antwerpen -

De Antwerpse politie rekende in de nacht van vrijdag op zaterdag een man in die een tijd geleden zijn enkelband had doorgeknipt. Hij reed aan hoge snelheid rond in een Porsche, in de omgeving van het Gravenhof in Hoboken. Toen hij werd tegengehouden door de politie, sloeg hij te voet op de vlucht. Een inspecteur kon hem inrekenen met hulp van een geleende fiets.