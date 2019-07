Taxichauffeur verplicht vrouw (23) tijdens bevalling om 40 euro bij te betalen terwijl ze hoofdje van haar kindje al in haar handen heeft

In het midden van de bevalling tegengehouden worden door een taxichauffeur die eist dat je geld bijbetaalt voor de troep in zijn wagen. Het is één van de grootste nachtmerries voor een bevallende moeder, maar bij de Britse Dana Harrison (23) gebeurde het wel degelijk. “Eerst 30 euro extra”, eiste de man, terwijl de jonge vrouw het hoofd van haar zoontje al in zijn handen had.

Vol ongeloof en volledig gestresseerd had de 23-jarige Dana Harrison maandag een taxi gebeld naar het St. James’s University Hospital in Leeds. “Ik was pas elf dagen later uitgerekend, dus ik besefte echt niet dat ik al aan het bevallen was”, vertelt de jonge moeder aan de Yorkshire Post. Een taxi van de firma The Leeds Roadrunners was snel ter plaatse en pikte de vrouw zonder morren op. Maar zo kalm zou de chauffeur niet blijven.

“Beetje water”

In het midden van de rit kwam de bevalling immers in een stroomversnelling. “Ik voelde mijn vliezen breken op de achterbank”, herinnert Dana zich. Razendsnel reed de man vloekend verder. De jonge mama zag ondertussen het hoofdje van haar kindje al. “Ik had maar 30 euro op zak, wat genoeg was voor de rit van 8 euro. Ik gaf het hem allemaal. Maar hij was daar absoluut niet blij mee. Hij wilde koste was kost nog twintig euro om zijn wagen schoon te maken, al was het meeste water in mijn broek gebleven.”

Aangekomen bij het ziekenhuis liet de taxichauffeur haar niet vertrekken. Terwijl het verplegend personeel de jonge vrouw in een rolstoel zette, beviel de jonge vrouw ter plekke. “Maar hij bleef maar roepen tegen mij. Hij zei dat hij buiten zou blijven wachten tot iemand hem vochtige doekjes bracht. Hij wou zelfs dat ik terug zou komen om het zelf op te kuisen”, aldus Harrison.

“Verschrikkelijke man”

Voor de taxichauffeur heeft ze geen goed woord over. “Het was zo’n verschrikkelijke man, ik hoop dat er nooit iemand moet meemaken wat ik op dat moment moest beleven.” Ook haar partner en kersverse vader Aiden Ibbotson (23) wilde een klacht indienen tegen de man in kwestie. “Ik zou wel eens hartig woordje willen wisselen met hem. Maar ze willen me niet vertellen wat zijn naam is.” Het taxibedrijf weigert ook alle commentaar.

En het kindje? Dat bleek een gezonde zoon te zijn van 3,37 kilogram. Het gelukkige ouderpaar noemde hem Blake.