Julia (24) en Eileen (61) verbazen iedereen met hun huwelijk: “Mensen denken vaak dat ze mijn oma is”

Julia en Eileen Zelg - De Freest verbazen de wereld met hun liefdesverhaal. Conventioneel is hun relatie immers allerminst. Julia is immers 24 jaar, Eileen 61. En dat leeftijdsverschil van 37 jaar levert gênante momenten op, ook nu de twee net getrouwd zijn. “Mensen denken vaak dat ze mijn oma is”, reageert Julia Zelg.

Het begon allemaal zoals zoveel liefdesverhalen in deze tijd: op Tinder. Eileen was meteen geïnteresseerd in de 24-jarige Braziliaanse zangeres, terwijl Julia aan de lippen van de 61-jarige politieke verslaggeefster van BBC Radio hing. De twee lieten er geen gras over groeien en één jaar na hun ontmoeting hadden ze al twee geslaagde huwelijksaanzoeken achter de rug.

Tegenstand

Maar dat enthousiasme over hun liefde voelt niet iedereen. Want heel wat mensen veroordelen hun groot leeftijdsverschil. Niet alleen hun volgers, maar ook hun familie. “Mijn eigen moeder is acht jaar jonger dan mijn echtgenote”, vertelt Julia. “Maar onze ware en pure liefde heeft hen uiteindelijk overtuigd.”

Tegenstanders verwijten Julia ook dat ze in het huwelijk zou gestapt zijn voor Eileen haar geld. “Maar dat slaat nergens op, want we verdelen alle rekeningen netjes in twee. Volgens ons is er gewoon veel haat omdat we lesbisch zijn. We merken aan den lijve dat er nog een heleboel homofobe mensen op deze planeet rondlopen”, klinkt het.

“Liefde overwint altijd”

Toch hebben Julia en Eileen hun liefde bezegeld. Vorige maand trouwden ze - beiden in witte jurk, sluier en roze haarlokken - in een vijfsterrenhotel. “Wij hebben evenveel recht om gelukkig te zijn en te trouwen als iemand anders. Liefde overwint altijd”, besluiten ze.