Onze man ziet Anderlecht gelijkspelen tegen Hamburg: tiki-taka op eigen helft, maar nog te kwetsbaar

Anderlecht speelde in Hamburg, afgelopen seizoen vierde in de tweede Bundesliga, zijn voorlaatste oefenwedstrijd. Dinsdag tegen PAOK is het nog een laatste keer zonder knikkers en dan ontvangt paars-wit zondag voor het echt KV Oostende. De troepen van Vincent Kompany speelden in Nedersaksen een eerste helft met veel balbezit, maar zonder doelgevaar en te veel foutjes en stonden na 46 minuten 2-0 in het krijt. Door een goede tweede helft werd het nog 2-2.