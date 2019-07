Bizarre vorm van verkeersagressie: automobilist haalt zomaar voorhamer boven en slaat ruiten van bus aan diggelen

Een automobilist ging onlangs zwaar over de schreef in het centrum van de Engelse stad Sheffield. Toen de man op een bepaald ogenblik een lijnbus kruiste, haalde hij plots een voorhamer boven om enkele ruiten van het voertuig aan diggelen te slaan. Meteen nadien ging hij ervandoor.

Het bizarre incident werd gefilmd door een ooggetuige. Naar verluidt was de bestuurder al eerder bezig met een brokkenparcours af te leggen. Zo zou hij ook tegen enkele geparkeerde wagens hebben gebotst. Wat hem aanzette om met een hamer de bus aan te vallen, is voorlopig onduidelijk. Er vielen geen gewonden. De politie is momenteel nog op zoek naar de man.

