Na 75 jaar zonder spoor vinden duikers wrak uit WOII terug: “Geschiedenis is herschreven”

Een groep duikers is erin geslaagd een onderzeeër van de Amerikaanse marine te lokaliseren nadat het 75 jaar geleden naar de bodem van de oceaan zonk. Maar liefst 49 bemanningsleden lieten daarbij het leven. Hun dood bleef al die tijd een mysterie, tot nu.

Dat de Eagle PE-56, een aanvalsonderzeeër van de Navy, op 23 april 1945 voor eeuwig de dieperik in ging, werd bijna 75 jaar lang toegeschreven aan een explosie in het ruim van de duikboot. Toch bleef het al die tijd een mysterie wat er dan precies was misgelopen binnenin het schip en vooral: hoe 49 bemanningsleden precies om het leven waren gekomen.

Een team van acht professionele duikers, bekend als het Nomad Exploration Team, was al vier jaar lang op zoek naar het wrak toen twee van hen in juni 2018 op “een stalen muur” botsten. Dat gebeurde op een diepte van 91 meter op amper 8 kilometer voor de kust van Maine, een staat in het noordoosten van de Verenigde Staten. “Het was één van die wrakken die onder je huid kruipen”, zei hoofdonderzoeker Ryan King. Hij en zeven andere duikers werkten samen met Gary Kozak, die gespecialiseerd is in onderzeese zoekopdrachten. “Hij wees ons mogelijke doelen aan en GPS-coördinaten van waar de duikboot zou kunnen zijn.”

De rest van de zomer keerden de duikers continue terug naar het wrak met maar één missie: zo veel mogelijk bewijzen zoeken om aan te tonen dat het schip op de bodem van de Atlantische oceaan wel degelijk de verdwenen Eagle PE-56 is. In totaal waren het meer dan twintig duiken die telkens uren duurden; op zo’n diepte moet het opstijgen namelijk ontzettend traag gebeuren om decompressieziekte te voorkomen.

Geschiedenis herschreven

Rest nog de vraag: hoe is de Eagle op de bodem beland? Het zinken van de Amerikaanse duikboot werd aanvankelijk toegeschreven aan een explosie van de ketel. Maar de dertien bemanningsleden die de ontploffing wonderwel overleefden, hadden eerder verklaard dat ze in de buurt een Duitse U-boot hadden opgemerkt. Uiteindelijk besloot de marine in 2001 om hun eerdere conclusies te herzien: niet een ontploffing van de ketel bracht Eagle PE-56 tot zinken gebracht, maar wel een torpedo van de aartsvijand. “Het zinken werd plots een gevechtsverlies en zo kregen alle bemanningsleden postuum een eerbetoon voor hun moed en bewezen diensten”, klinkt het. “De geschiedenis is zo herschreven. Dit is een onschatbare erkenning voor de bemanning en hun nabestaanden.”

Dit najaar zal de documentaire “Hunt for Eagle 56”, over het werk van de duiker en de geschiedenis van de onderzeeër, uitgezonden worden op het Amerikaanse Smithsonian Channel.