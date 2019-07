Eden Hazard goes USA, en wij zijn mee. Onze reporter David Van den Broeck achtervolgt de Rode Duivel van Houston tot Washington DC en New York, waar hij zijn eerste wedstrijden voor Real Madrid afwerkt. En ziet dat hij toch wat gespannen toeleeft naar dat (langverwachte) debuut tegen Bayern.

Eden Hazard heeft al voor hetere vuren gestaan dan een oefenmatch in de VS. Ik zeg maar iets: een halve finale in de Champions League. Twee finales in de Europa League. Een halve finale op het WK. Maar ...