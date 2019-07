“Sorry, ik ben niet geïnteresseerd”: Gabrielle (18) krijgt prompt slag in het gezicht nadat ze niet op avances van man ingaat

Een nachtje uit in het centrum van Manchester is voor de achttienjarige Gabrielle Walsh dramatisch afgelopen. Vorige week kreeg ze het gezelschap van enkele mannen die interesse in haar toonden. Toen ze echter vriendelijk weigerde, kreeg ze prompt een slag in het gezicht te verwerken en viel ze bewusteloos op de grond.

De aanval gebeurde zaterdagnacht in Richmond Street. Samen met haar vriend Kyle McKeown was ze op stap toen de drie kerels hun pad kruisten. “Ik had eventjes mijn schoenen uitgetrokken toen een man me een compliment gaf over mijn voeten”, vertelde Walsh. “Ik reageerde met ‘Oké’ en probeerde weg te wandelen. Maar ook nadien bleven ze ons achtervolgen om met me te praten. Uiteindelijk draaide ik me om en zei: ‘Sorry, ik heb geen interesse.’”

Kort nadien ging een van de mannen over tot actie. Op bewakingsbeelden die de politie van Manchester vrijgaf, valt te zien hoe hij met zijn vuist Walsh bewusteloos sloeg. Ook haar vriend kreeg nadien een stevige klap te verwerken. De verwondingen waren hallucinant: Walsh hield een opgezwollen oog over aan de klap, terwijl haar vriend te kampen heeft met blauwe plekken en snijwonden.

Voorlopig zijn de drie verdachten nog altijd op de vlucht. Met de videobeelden hoopt de politie dat het onderzoek in een stroomversnelling terechtkomt. “We zijn vastbesloten om degenen te vinden die verantwoordelijk zijn voor deze laffe aanval”, klinkt het.

