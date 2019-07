Man aangevallen met mes op klaarlichte dag in Antwerpen: parket opent onderzoek

Antwerpen - Bij een overval op straat in de Wipstraat in Antwerpen is een 33-jarige man zondagmiddag zwaargewond geraakt. Het parket opende een onderzoek naar poging tot doodslag.

Het slachtoffer werd even na 15 uur overvallen op straat. Er ontstond een schermutseling een daarbij kreeg hij een mes in de borststreek geplant. Het slachtoffer werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, intussen is zijn toestand gestabiliseerd.

De federale gerechtelijke politie voert het onderzoek. Ook het labo komt ter plaatsen voor een sporenonderzoek. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. “Het slachtoffer kon in zijn toestand nog niet ondervraagd worden”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.