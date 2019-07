Trump belt met Zweedse premier en wil zelf borgsom betalen om A$AP Rocky vrij te krijgen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Zweedse premier Stefan Löfven opgebeld om zijn landgenoot en rapper A$AP Rocky vrij te krijgen. De man zit al even in een Zweedse cel op verdenking van mishandeling, maar Trump wil gerust persoonlijk de borgsom betalen, zei hij.

De Amerikaanse rapper A$AP Rocky werd begin deze maand opgepakt in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Hij werd er betrapt op een vechtpartij en wordt nu beschuldigd van de mishandeling van twee mannen.

De Amerikaanse president Donald Trump kwam zich onlangs in de zaak mengen na een tussenkomst van collega-rapper Kanye West en zijn echtgenote, realityster Kim Kardashian. Hij beloofde toen op Twitter de “zeer getalenteerde” Zweedse premier te bellen “om te zien wat we kunnen doen om A$AP Rocky te helpen”. Die tussenkomst zou er al voor gezorgd hebben dat de 30-jarige rapper naar een andere, meer comfortabele verdieping van de gevangenis is verhuisd.

Vandaag/zaterdag heeft Trump Löfven dan effectief opgebeld, meldt hij ook al via Twitter. Hij bood de Zweed aan in te staan voor Rocky’s borgsom. “Ik heb net een zeer goed gesprek gehad met de Zweedse premier Stefan Löfven, die me verzekerde dat de Amerikaanse burger A$AP Rocky correct behandeld zal worden. Ik heb hem er even goed van verzekerd dat er zich bij A$AP Rocky geen vluchtrisico stelt en heb aangeboden persoonlijk op te draaien voor zijn borgsom, of een alternatief. Onze teams blijven in contact, en we zijn overeengekomen elkaar opnieuw te spreken binnen de 48 uur”, klinkt het.