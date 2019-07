Anderlecht is één zwaar contract armer: transfer Kara naar Qatar is rond

Kara Mbodji (29) is niet langer speler van Anderlecht. De Senegalese verdediger van Anderlecht vertoefde al enkele dagen in Qatar om een transfer af te ronden en bereikte nu een akkoord met Al Sailiya Club. Die club eindigde vorig seizoen als derde in de Qatar Stars League en Kara moet er de patron van de defensie worden. Veel grote buitenlandse namen heeft Al Sailiya nog niet.

De Qatarezen betaalden ook weinig voor de 47-voudige Senegalese international. Bij Anderlecht had Kara maar één jaar contract meer, maar door aanslepende knieproblemen en een hoog salaris wilde RSCA er absoluut vanaf. Onder meer Mogi Bayat loodste hem naar het woestijnland en daar slaagde hij voor zijn medische tests.

Zo verlaat King Kara na 6 jaar ons land. Hij arriveerde in 2013 bij RC Genk en betwistte 92 matchen voor de Limburgers. Daarna werd hij naar het Astridpark gehaald voor dik 3 miljoen en bij paars-wit stond zijn teller op 114 duels. Kara Mbodj was altijd een leider in de kleedkamer en ooit weigerde Anderlecht aanbiedingen uit de Premier League voor hem, maar de jongste jaren was de relatie minder goed. Dat Anderlecht hem vorig seizoen terughaalde van een uitleenbeurt aan Nantes om te depanneren was slechts een kortstondige opleving.