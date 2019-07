Man duwt vrouw op sporen voor rijdende trein: slachtoffer overlijdt

In het Duitse Voerde is een 34-jarige vrouw overleden nadat ze voor een rijdende trein werd geduwd. De dader is een 28-jarige man. Hij werd door andere treinreizigers in bedwang gehouden tot de politie ter plaatse was.

Het incident vond plaats op in het station in Voerde, een stad in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Vlak voor de trein arriveerde aan het perron, duwde de man een vrouw op de sporen. De trein kon niet meer op tijd stoppen en reed noodgedwongen over de vrouw heen.

Het is voorlopig niet duidelijk of er een link is tussen dader en slachtoffer. Omstaanders hielden de man vast totdat de politie arriveerde en hem arresteerde.