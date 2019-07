Waarom dagjestoeristen graag naar onze kust komen: “Mijn aantal vakantieliefjes zal je hier toch met drie cijfers moeten schrijven”

Het is hartje zomer, en dat is voor een heleboel Belgen de uitgelezen kans om zich nog een naar de kust te begeven. Ook wij waren onlangs van de partij. Aan het strand van Oostende lieten we grootste liefhebbers van onze kuststreek aan het woord. Wat maakt onze badsteden zo aantrekkelijk? Zijn er mindere aspecten aan de kust? En hebben ze er in de loop der jaren misschien een vakantielief gescoord? Een hoop uiteenlopende antwoorden is het resultaat. “Mijn aantal vakantieliefjes? Dat zal je toch met drie cijfers moeten schrijven.”