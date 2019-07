Kermisbezoekers bungelen half uur op horrorhoogte

Enkele tientallen bezoekers van de kermis in Tilburg zijn zaterdag op de top van een zweefattractie vast komen te zitten. Ondertussen regende en waaide het ook nog eens erg hard.

Een halfuur, zo lang moesten de kermisgangers in Tilburg het volhouden in hun stoeltjes op een schrikwekkende hoogte van tachtig meter. Het draaigedeelte, waaraan de stoeltjes zijn bevestigd, kwam om nog onduidelijke redenen niet meer naar beneden. Op beelden op sociale media is te zien dat een medewerker tot op enkele tientallen meters hoogte de paal is in geklommen om hulp te verlenen.

Na ongeveer een half uur kwam er eindelijk, weliswaar zeer traag, beweging in de zaak. Eenmaal beneden vielen de geschrokken ’hoogvliegers’, onder wie enkele jonge tieners, familie en vrienden in de armen.

De bezoekers kwamen met de schrik vrij, zegt een woordvoerster van de gemeente Tilburg. Volgens haar wordt de zweefmolen niet opnieuw in werking gesteld totdat duidelijk is wat de storing heeft veroorzaakt.