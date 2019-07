Opvallende geruchten: Meunier krijgt concurrentie van ex-speler Kortrijk, Anderlecht-flop richting Engeland

Augustus komt ei zo na om het hoekje piepen en dus draait de transfergeruchtenmolen op volle toeren. Niet alleen grote sterren, zoals Neymar en Paul Pogba, worden genoemd. Ook oude bekende van de Belgische competitie draaien mee in de nieuwtjes.

Eerst, eentje uit Frankrijk. Dani Alves vertrok bij Paris Saint-Germain en dus is Thomas Meunier momenteel de enige ervaren rechtsback in de selectie van trainer Thomas Tüchel. De Franse kampioen is dus op zoek naar een back-up voor de Rode Duivel.

Een naam die daarbij, niet voor de eerste keer, luid klinkt is die van Youcef Atal. De 23-jarige Algerijn stond twee seizoenen op de loonlijst bij KV Kortrijk, dat hem vorige zomer voor 3 miljoen euro verkocht aan OGC Nice. Daar ontbolsterde de Afrika Cup-winnaar, die zich blesseerde tijdens het toernooi, met zes doelpunten in 29 wedstrijden in de Ligue 1.

Volgens Paris United zou Nice Attal niet willen laten vertrekken, wat een transfer bemoeilijkt, maar zou PSG hem absoluut naar Parijs willen halen. Als alternatief denken de Parijzenaars aan Henrique van Strasbourg.

🔴🔵 Today, he is more interested in joining @PSG_English. Youcef Atal has caught the eye of @TTuchelofficial who asked @leo_de_araujo to do his best to get the Algerian international #PSG — Paris United 🇬🇧🇺🇸 (@ParisUnitedEN) July 19, 2019

Trezeguet, rechts, met Mo Salah. Foto: BELGAIMAGE

Trezeguet

Club Brugge-spits Wesley Moraes maakte deze zomer de overstap naar Aston Villa, dat sinds dit seizoen opnieuw in de Premier League speelt. Om de nodige creativiteit achter de Braziliaan te voorzien, zouden The Villains denken aan Mahmoud Trezeguet.

De Egyptenaar moest het ooit gaan maken bij Anderlecht, maar kwam tot amper elf wedstrijden voor paars-wit. Na een (succesvolle) uitleenbeurt aan Moeskroen met zeven goals en vijf assists werd hij eerst verhuurd en dan verkocht aan Kasimpasa. In Turkije ontpopte de 24-jarige Egyptenaar zich tot een sterkhouder en met zijn land speelde hij zowel het WK als de Afrika Cup.

Volgens The Telegraph is Aston Villa nu akkoord met Kasimpasa voor een transfer van net geen 10 miljoen euro. Trezeguet zou dit weekend al zijn medische testen ondergaan en de negende aanwinst worden voor de club uit Birmingham.