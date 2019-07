Geen overwinning voor Zulte Waregem, maar Zarandia imponeert wel tegen Willem II

Zulte Waregem heeft zijn laatste oefenwedstrijd tegen de verliezende Nederlandse bekerfinalist Willem II met 1-1 gelijkgespeeld. Voor rust ging de partij aardig over en weer. Na de pauze verwaterde het niveau. Zarandia trof raak voor Essevee met een schicht in de winkelhaak.

De conclusies na de oefencampagne van Zulte Waregem zijn positiever dan verwacht. In de laatste vriendschappelijke wedstrijd zagen we dat er individuele kwaliteit aanwezig is. Zarandia heeft een actie in huis, Govea verdeelt het spel. Timotheou deed het als centrale verdediger niet onaardig. Hij gaat stevig in duel en beschikt over een goeie lange bal. Dat er nog werk aan de winkel is, is een understatement. Vooral centraal vooraan is het nog afwachten wie de aanvalsleider wordt in de openingsmatch tegen KV Mechelen. Het is niet duidelijk of de gekwetst Oberlin speelklaar geraakt en Larin is nog maar pas aangekomen. Daarnaast is het koffiedik kijken of tester Berahino een contract weet te versieren en of Deschacht fit genoeg is om zijn eenjarige overeenkomst te tekenen.

Evenwichtig

De wedstrijd dan maar. In een evenwichtige eerste helft was het Willem II die tot de eerste kansen kwam. Bansen duwde een knal van Vrousai in de voeten van Nunnely. In de rebound stond de Duitse goalie van Essevee weer paraat. Coulibaly duwde dan met een hakje een voorzet van Pavlidis voorlangs. Zulte Waregem kwam dan beter in de wedstrijd onder aangeven van een bedrijvige Luka Zarandia. De vleugelspeler zag twee schoten afgeblokt worden. Timotheou knikte een hoekschop van Govea naast. Naarmate de eerste helft vorderde, verdiende Essevee een voorsprong. Bjordal trof het zijnet en Berahino zette Wellenreuther aan het werk met een schot vanop afstand. Net voor de rust was het dan toch raak. Zarandia wurmde zich voorbij enkele tegenstanders en haalde dan verwoestend uit. Zijn trap belandde in de winkelhaak: 1-0.

Foutje Humphreys

Na de pauze was er een leuke actie via Walsh, De Smet en Berahino, Bjordal trapte onbegrijpelijk naast. De Nederlanders reageerden meteen. Nunnely strafte desorganisatie achterin genadeloos af: 1-1. Voorafgaand had Humphreys knullig balverlies geleden, hij werd meteen gewisseld door Dury. Deschacht mocht een halfuurtje invallen. Het niveau verwaterde nadien. Willem II kreeg nog een dot van een kans via Pavlidis, Bossut dook prima in de voeten. Berahino pakte nog uit een leuke actie, Seck knikte naast. Het gelijkspel was billijk.

ZULTE WAREGEM: Bansen (46’ Bossut); De fauw (73’ Heylen), Humphreys (55’ Pletinckx), Timotheou (57’ Deschacht), Walsh (73’ Demir); Seck, Govea; Zarandia (86’ Marcq, Bjordal (73’ Van Hecke), De Smet (57’ Soisalo); Berahino

WILLEM II: Wellenreuther; Lewis, Peters (75’ Meissner), Queiros, Heerkens (68’ Ryan); Vrousai (46’ Dankerlui), Zuijderwijk (46’ Köhlert), Saddiki (78’ Van den Bogert), Nunnely; Pavlidis, Coulibaly

DOELPUNTEN: 44’ Zarandia (1-0), 52’ Nunnely (1-1)

TOESCHOUWERS: 2.084