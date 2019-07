AA Gent speelt gelijk tegen het Reims van Thomas Foket

In het Franse Le Touquet werkte AA Gent zaterdagmiddag haar laatste oefenduel af voor dat ze komende donderdag Europees aan de slag moeten tegen het Roemeense Viitorul Constanta. Tegen Stade Reims, de werkgever van ex-Buffalo Thomas Foket, opende Mamadou Sylla na rust de score, De gelijkmaker na een foutje van Colin Coosemans zorgde uiteindelijk voor een billijk gelijkspel.

Jess Thorup koos voor rust voor een basiselftal zonder Roman Yaremchuk die naar Oekraïne is afgereisd om zijn echtgenote bij te staan bij de geboorte van hun eerste zoontje. Hierdoor koos de coach van de Buffalo’s voor een offensieve driehoek met Jonathan David in steun van Giorgi Beridze en Yuya Kubo. Op het middenveld bracht hij opnieuw het trio Esiti, Owusu en Odjidja aan de aftrap.

Stade Reims vertoefde de voorbije week in Le Touquet op stage. Voor Thomas Foket betekende het duel met de Buffalo’s dan weer een blij weerzien met zijn ex-collega’s. In een eerder kansarme eerste helft was het lang wachten op doelgevaar. Reims nam bewust een afwachtende houding aan maar de beste kans was uiteindelijk toch voor Gent maar Mickael Lustig kopte een hoekschop van Vadis Odjidja nipt over.

Op zijn favoriete rechterflank was Foket dan wel heel bedrijvig maar zijn ploegmakkers reageerden meestal te laat op zijn nochtans puike voorzetten. En wanneer er toch eens een doelpoging kon genoteerd worden van de Franse eerste klasser, die recent afscheid namen van Bjorn Engels die een transfer versierde naar Aston Villa, stond Thomas Kaminski pal.

Na de pauze debuteerde de Iraanse international Milad Mohammadi voor AA Gent dat met een nieuw elftal uit de kleedkamer kwam. Reims eiste iets meer het balbezit op maar het waren de Buffalo’s die via Mamadou Sylla nog voor het uur op voorsprong kwam (1-0). Even later dook Sylla - op aangeven van Roman Bezus - opnieuw op voor doel maar deze keer mikte de aanvaller van de Buffalo’s op de uitgekomen doelman.

Reims kon amper een kans bij elkaar voetballen maar toen Colin Coosemans zich op een slordige pass liet betrappen was aanvaller Rémi Oudin er als de kippen bij om de gelijkmaker aan te tekenen (1-1). Eric Smith liet zich nog opmerken met een fraaie vrije trap die net over ging maar uiteindelijk konden beide teams zich best wel verzoenen met het gelijkspel.

----

AA Gent (1ste helft): Kaminski, Lustig, Plastun, Rosted, Asare, Esiti, Owusu, Odjidja, Beridze, Kubo en David

AA Gent (2de helft): Coosemans, Castro-Montes, Cissé, Souquet, Mohammadi, Smith, Bezus, Dejaegere, Verstraete, Sylla en Dompé

Doelpunten:

53’ Sylla 1-0

75’ Oudin 1-1