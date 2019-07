DIJKSHOORN. Over “Ik ben Zlatan”, de wereld van De Ligt en… drijvende mosselen: “Ik noem hem Neymar”

Erg wetenschappelijk is het allemaal niet, maar ik denk een waterdichte oplossing te hebben voor clubs die twijfelen als ze een sterspeler contracteren: laat hem een week bij mij wonen. In Leiden. Niet winkelen in New York en thuiskomen met twintig verschillende sneakers en flatscreens, maar gewoon lekker een weekje met Nico naar de woensdagmarkt om zo goedkoop mogelijk een kilo prei te kopen.