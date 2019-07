Na Icardi en Nainggolan wordt ook ex-Bruggeling Perisic zonder pardon de deur gewezen bij Inter: “Niet geschikt”

Het seizoen in Italië begint pas eind augustus, maar het lijkt nu al hommeles bij Internazionale. Na topschutter Mauro Icardi en toptransfer Radja Nainggolan kreeg nu ook sterkhouder Ivan Perisic te horen dat hij weg mag/moet.

Bij de Nerazzurri zwaait sinds deze zomer Antonio Conte de plak, samen met sportief directeur Beppa Marotta. Beide heren kennen elkaar goed want ze werkten een tijd lang samen bij Juventus, de aartsrivaal van Internazionale. Daar willen ze maar wat graag eindelijk nog eens meedoen voor een prijs en het liefst de titel.

Dan moet er wel wat veranderen deze zomer. Er werd een Italiaanse inhaalbeweging ingezet door Stefano Sensi en Nicolo Barella naar Milaan te halen, Diego Godin moet de kleedkamer leiding geven en de “storende elementen” moeten vertrekken.

De fratsen van Mauro Icardi, tot voor kort kapitein en tweevoudig topschutter in de Serie A, en zijn vrouwen/manager Wanda Nara waren ze al langer beu bij Inter. De Argentijnse spits werd huiswaarts gestuurd van het trainingskamp en behoort volgens Marotta niet langer tot het project. Juventus en Napoli wrijven zich intussen in de handen.

“Passen niet meer in onze plannen”

Hetzelfde geldt voor Nainggolan. Na amper één jaar lijkt het al over voor onze landgenoot bij ­Inter. Hij trapte de Milanezen nog naar de Champions League, maar zijn gedrag naast het veld wordt nu afgestraft. Luciano Spalletti en Conte – zijn twee pleit­bezorgers – kunnen hem niet meer helpen.

De uitspraken van Marotta logen er niet om. “We zoeken de juiste spelers voor ons project. Icardi en Nainggolan zijn twee toppers, maar passen niet meer in onze plannen. Dat hebben we hen ook verteld. Het heeft niks te maken met hun kwaliteiten, het belang van de ploeg staat simpelweg voorop.” Intussen wordt ‘Il Ninja’ aan China en ex-club Cagliari gelinkt.

Foto: REUTERS

“Niet geschikt”

Na Icardi en Nainggolan heeft nu ook Ivan Perisic te horen gekregen dat hij mag opkrassen. De 30-jarige Kroaat speelt al sinds 2015 voor Inter, dat hem voor 19 miljoen euro overnam van Wolfsburg. Daarvoor speelde hij bij Dortmund en natuurlijk bij Club Brugge én Roeselare. Perisic is al jaren een sterkhouder bij de Nerazzurri. Hij zit in 163 optredens aan 40 goals en 37 assists.

Maar nu Conte zijn gekende 3-5-2 wil spelen, lijkt het over en uit voor Perisic. “We werken, maar de resultaten zijn voorlopig verre van positief”, zei de Italiaan na de 1-0-nederlaag tegen Manchester United. “Ik denk niet dat Perisic geschikt is voor de rol die ik vraag. Dus op dit moment kan hij eigenlijk alleen in de spits spelen.”

Perisic is natuurlijk geen nummer 9, die rol is weggelegd voor Lautaro Martinez. Of Romelu Lukaku of Edin Dzeko, mocht één van die twee naar Milaan verhuizen. Of allebei. Inter verkocht Perisic vorig zomer ei zo na aan Man United en dus bestaat de kans dat ze de Kroaat gaan betrekken in een potentiële deal voor Lukaku, die Conte dolgraag in zijn team wil. Tot nu toe wees Man United alle aanbiedingen van de Nerazzurri van de hand omdat ze niet tot de gewenste 85 miljoen reikten.