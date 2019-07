Spaanse pers vol lof over Eden Hazard bij debuut voor Real Madrid: “Hij geeft dit team een nieuw elan”

De voorbereiding op het nieuwe seizoen verloopt niet vlekkeloos bij Real Madrid. Zoals verwacht hebben de zes aanwinsten tijd nodig om hun plaats te vinden, en de oefenwedstrijd tegen Bayern München van vannacht ging dan ook verloren. Toch waren er twee aanwinsten over wie de Spaanse pers vol lof is: doelpuntenmaker Rodrygo en… debutant Eden Hazard.

“Leider Hazard”, wordt Rode Duivel Eden Hazard in de Spaanse pers al genoemd. Hij verscheen aan de aftrap bij zijn debuut voor Real Madrid, tot ieders verrassing met rugnummer 50. Maar omdat het slechts om een voorbereidingswedstrijd tegen Bayern München ging, hoeven we daar geen conclusies aan vast te knopen.

“Laatste kwartier was van hem”

Foto: USA TODAY Sports

Hazard speelde net als zijn teamgenoten maar één helft, maar de Spaanse pers was wel onder de indruk. Vooral in het laatste kwartier was de Rode Duivel volgens AS alomtegenwoordig. “Een diesel”, schrijft de krant. “Hij had wat aanpassing nodig, maar het laatste kwartier was helemaal van hem. Hij testte (Bayern-doelman, nvdr) Neuer en toonde erg interessante dingen.”

“Hij verandert alles”

Marca, zowat de huiskrant van Real, stelde vast dat Hazard de enige nieuweling aan de aftrap was. De krant noemt hem meteen ook een revelatie. “Hazard ontketent op zichzelf al een revolutie. Met hem in de ploeg is het anders, hij verandert alles. Hazard is een impuls voor de oude garde. Hij brengt hen positieve energie bij.”

Real Madrid dicteerde onder impuls van Hazard het tempo en deed alles goed, behalve de bal in de netten krijgen. “Real reed mee op het tempo van de Belg. Elke actie van Hazard veroorzaakte gevaar. Benzema speelde een ongelukkige wedstrijd, maar zijn samenwerking met de Belg was wel goed. Zelfs spelers als Marcelo, Kroos, Modric, Isco en Asensio gaven een frisse indruk. Dat is de verdienste van Hazard, die alles verbetert en dit team een nieuw elan geeft.”

“Leider Hazard”

Ook DefensaCentral vond dat Hazard niet ontgoochelde bij zijn debuut. “De schijnwerpers stonden op hem, maar hij kwam binnen langs de grote poort. Hazard begon van de rechterkant maar liep overal in de aanval. Hij had even tijd nodig, maar speelde op een hoog niveau.”

Lof was er ook voor invaller Rodrygo, die Ulreich de uitsluiting kostte en vanop de uitgelokte vrije trap prachtig de aansluitingstreffer maakte met heerlijke krul in de verste bovenhoek.