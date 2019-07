Bij metrostation Kraaiennest in Amsterdam-Zuidoost is een dode gevallen bij een schietincident. Het slachtoffer is een man, meldt de politie.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Over de aanleiding van het incident bestaat nog geen duidelijkheid. De politie is een onderzoek gestart.

Een verdachte zou gevlucht zijn in een auto die even later werd aangetroffen bij de Gaasperplas. Ook daar doet de politie onderzoek, zo is te zien op beelden.