Gewezen NASA-stagiair van de ene dag op de andere miljonair dankzij oude videocassettes van maanlanding

Slechts 217,77 dollar betaalde Gary George in 1976 op een veiling van de overheid voor 65 dozen met videocassettes van ruimtevaartorganisatie NASA. De gewezen stagiair wist niet dat hij daarmee goud in de handen had. Tot nu: van de ene dag op de andere mag hij zich miljonair noemen.

Gary George was een gewaardeerde stagiair bij ruimtevaartorganisatie NASA in de jaren 70. Zijn passie voor ruimtevaart ging over in verzamelwoede, waardoor hij in 1976 op een veiling van de overheid 217,77 dollar - goed 200 euro - neertelde voor 65 dozen met videocassettes. Een aankoop waar hij de eerste jaren weinig mee deed.

Maar langzaam begon het George te dagen dat de waarden wel degelijk van waarde konden zijn voor anderen. Hij verkocht er heel wat voor weinig geld aan tv-zenders uit de buurt, die op zoek waren naar ruimtebeelden.Maar drie cassettes bewaakte hij met zijn leven: die waar Apollo 11 EVA op geschreven stond.

Scherpste beelden

Pas nu de NASA naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de maanlanding een oproep deed naar videomateriaal, kwam George boven water. Hij stapte naar de ruimtevaartorganisaties en toonde de tapes. Wat erop stond, verbaasde iedereen in de ruimte: het waren de scherpste beelden die er zijn van de eerste stappen van Buzz Aldrin en Neil Armstrong. EVA staat blijkbaar voor Extra Vehicular Activity, met andere woorden de activiteit buiten Apollo 11.

George is zaterdag van de ene dag op de andere miljonair geworden. Op de veiling van de videocassettes bij Sotheby’s in Londen heeft een bieder 1,82 miljoen dollar - 1,6 miljoen euro - betaald voor de banden. Hij kreeg daarmee liefst 8.265 keer zoveel als wat hij er in 1976 voor betaald had.