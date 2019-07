Man verzint bom omdat hij op date wil met stewardess

Een 65-jarige man uit Servië heeft donderdag een valse bommelding gedaan in de hoop een date te versieren met één van de stewardessen aan boord.

Vlucht LH1411 van Lufthansa zou normaal donderdag vertrekken vanuit de Servische hoofdstad Belgrado en naar het Duitse Frankfurt vliegen, maar een onverwachte bommelding strooide roet in het eten. Alle 130 passagiers en vijf leden van de crew moesten het vliegtuig noodgedwongen verlaten, waarna het toestel grondig doorzocht werd door agenten en snuffelhonden.

De dader bleek een 65-jarige Serviër die eerder twee van de stewardessen had uitgevraagd, maar zonder succes. Zaterdag bekende de man voor de rechter dat hij sterke gevoelens had ontwikkeld voor één van de vrouwen. Omdat hij er niet in was geslaagd haar terug te vinden in het hotel waar ze verbleef, deed hij de bommelding in een wanhopige poging om haar in het land te houden.

Door het incident liep de vlucht acht uur vertraging op.

Foto: AP

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

