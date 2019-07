NBA-legende Shaquille O’Neal gaat los op Tomorrowland, achter de draaitafel én in een moshpit

Het muziekfestival Tomorrowland in Boom mocht dit weekend een opmerkelijke gast verwelkomen. Niemand minder dan NBA-legende Shaquille O’Neal stal er de show. O’Neal is tegenwoordig te boeken als DJ Diesel en zakte in die hoedanigheid af naar domein De Schorre.

En wanneer de boomlange Amerikaan niet achter de draaitafel stond, mengde hij zich gewoon in het publiek. Daar liet hij zich onderdompelen in een moshpit en werd hij headbangend gespot op de eerste rij. En of hij zich amuseert.