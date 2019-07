Bestuurder van dodelijk ongeval in Destelbergen aangehouden voor te snel en onder invloed rijden

Destelbergen - De 19-jarige man die de wagen bestuurde die zaterdagochtend tegen een verlichtingspaal crashte in Destelbergen en het leven kostte aan een passagier, is aangehouden. De man reed te snel bij het ongeval en had te veel gedronken, wordt bevestigd door het parket van Oost-Vlaanderen.

Het ongeval gebeurde zaterdagochtend rond 8.30 uur. De vier jongeren reden met een Saab 900i op de Dendermondesteenweg in Destelbergen toen ze van de weg af geraakten en op een verlichtingspaal knalden.

De brandweer moest alle inzittenden uit de verhakkelde wagen bevrijden. Een van de passagiers, een man van 20 jaar uit Wachtebeke, overleefde het ongeval niet. De 19-jarige bestuurder uit Gent raakte lichtgewond. Van de twee andere passagiers raakte er één lichtgewond en een andere zwaargewond. Die 19-jarige man uit Nazareth werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Uit het eerste onderzoek is gebleken dat de bestuurder te snel aan het rijden was op het moment van het ongeval. Bovendien was hij onder invloed van alcohol, aldus het parket. De man is aangehouden door de onderzoeksrechter.