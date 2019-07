Dit is het hartverwarmende moment dat dove kleuter (3) de stem van haar mama weer kan horen

Het leven van de driejarige Mila nam op een dag een drastische andere wending toen ze door een zeldzame genetische aandoening plots doof werd. Van de ene op de andere dag leefde ze in een “wereld van stilte”. Het kleine Schotse meisje had afgelopen week echter een reden om van oor tot oor te glimlachen: door een hoorapparaatje hoorde ze voor het eerst weer de stem van haar moeder.

Mila was amper drie toen haar oren stopten met ontwikkelen door een zeldzame ziekte. De kleuter ging op een dag naar een kamp, enkele uren later hoorde ze niks meer. Een “traumatische” ervaring, aldus haar vader Lewis. “Ik was bezorgd”, vertelt de man tegen de Britse krant The Sun. “We gingen naar het ziekenhuis omdat we zagen dat ze niks begreep en de andere kant uitkeek als we iets zeiden.”

Na een reeks scans en onderzoeken, bleek dat de gehoorproblemen werden veroorzaakt door de genetische aandoening. “Ze hoorde niks meer in haar linkeroor en nog zo’n twintig procent in haar rechter. Toen ik dat wist, huilde ik omdat ik dacht dat mijn klein meisje mij nooit meer ‘ik houd van je’ zou horen zeggen.” Lewis is apetrots op zijn dochter omdat ze alles doorstaan heeft, maar er is ook slecht nieuws: haar aandoening kan erger worden de komende jaren.

“Het zit in haar DNA”, aldus de papa van Mila. “Het kan beter worden, maar ook veel slechter. Het kan zijn dat ze een implantaat moet krijgen.” Hoewel de ouders van de peuter het verschrikkelijk vinden voor zichzelf, zijn ze van mening dat het nog verschrikkelijker is voor hun dochter. “Maar de manier waarop ermee omgaat, is gewoon ongelooflijk. Je denkt altijd dat je zoon of dochter speciaal is, maar zij is het echt. Dat bewijst ze met haar glimlach.”

